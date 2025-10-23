Son Mühür - Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Oya Aydoğan’ın, 9 yıl önce “boğazına patates kızartması takılması” nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlundan yanıt geldi. Gurur Aydoğan, annesinin yüksek tansiyon hastası olduğunu belirterek, "Patates aslında sadece orada denk gelmesiyle alakalı. Patates yiyip öksürüyor, öksürdükten sonra ise aort damarının patlamasına vesile oluyor. Yani patates takılmıyor aslında." dedi.

Bir televizyon programında annesi Oya Aydoğan’ın vefat sürecini tüm ayrıntılarıyla paylaşan oğlu Gurur Aydoğan, annesinin yüksek tansiyon hastası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu. Bu her an olabilirdi. 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok. Bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra da olabilirdi. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi"

''Annen çok kötü' dediler...''

"Sabah akşam düzenli olarak ilaç kullanıyordu. Tansiyonla ilgili kendini kötü hissediyor ve Erkan'a söylüyor (uzaktan bir akrabamız). Erkan da hemen ilacını getiriyor. Biraz zaman geçiyor, sonra annem 'Ben uyuyayım' diyor. Erkan ise 'Gurur'u arayayım, hastaneye gidelim abla' diyor. Annem de 'Hayır, ben uyurum sabaha geçer' diye yanıt veriyor. Ancak durum ilerleyince ve kendini çok kötü hissedince beni aradılar, 'Gurur hemen gelmen lazım, annen çok kötü' dediler. Ben geldiğimde bilinci yerindeydi fakat kontrolünün %60-70'ini kaybetmişti."

'Patates iddiasını' açıkladı

"Patates aslında sadece orada denk gelmesiyle alakalı. Patates yiyip öksürüyor, öksürdükten sonra ise aort damarının patlamasına vesile oluyor. Yani patates takılmıyor aslında."