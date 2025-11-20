Son Mühür/ Merve Turan- Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026’nın yeni yarışmacısını sosyal medya hesabından açıkladı. Ilıcalı, paylaşımında Selen Görgüzel’in Ünlüler–All Star kadrosuna katıldığını duyurdu.

Selen Görgüzel Survivor yolcusu

Ilıcalı, açıklamasında “Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Görgüzel’in yarışmada göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

Kadro giderek genişliyor

Survivor 2026 kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Deniz Çatalbaş ve Murat Arkın gibi birçok isim yer alıyor. Yeni duyuruların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yarışma için heyecan artıyor

Survivor 2026’nın başlamasına kısa süre kala hem açıklanan isimler hem de ilerleyen günlerde kadroya eklenecek yeni yarışmacılar izleyicilerin gündeminde olmaya devam ediyor.