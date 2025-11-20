Son Mühür- Miss Universe finali öncesinde Tayland’da gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Asil duruşu ve “Türkiye” vurgulu açıklamalarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Arslan, ulusal kostüm ve sahne şovlarıyla izleyenleri etkiledi.

Ulusal kostüm ve gold elbise performansı beğeni topladı

Sabah saatlerinde düzenlenen ulusal kostüm gösterisi, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Arslan, ilerleyen saatlerde sahneye altın rengi vücuda oturan elbisesiyle çıkarak performansını sürdürdü. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve modelin sahnedeki duruşu geniş kitlelerce övgüyle karşılandı.

Sahneye Türk bayrağı krizi damga vurdu

Etkinliğin en çok konuşulan anı ise sahnede yaşanan Türk bayrağı gerginliği oldu. Paylaşılan görüntülerde Arslan’ın sahnede bayrağı talep ettiği, ancak güvenlik görevlilerinin bu talebi karşılamadığı görüldü. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar “Bayrak taşımasına izin verilmeliydi” ve “Neden engellendi?” yorumlarıyla tepki gösterdi.