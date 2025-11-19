TV8’in fenomen yarışması Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı kadroya katılan yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Daha önce Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın’ın açıklandığı listeye son olarak oyuncu Deniz Çatalbaş eklendi.

“Kendisine gönülden başarılar dilerim”

Ilıcalı paylaşımında, “Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi. Duyuru kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çatalbaş birçok popüler projede yer aldı

Deniz Çatalbaş, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim. Oyuncu daha önce Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan Büyük Selçuklu ve Aşk ve Gurur gibi çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Başarılı oyuncunun Survivor parkurlarındaki performansı şimdiden merak konusu oldu.

Survivor 2026 kadrosu büyüyor

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu, hem daha önce yarışan isimleri hem de ilk kez adaya çıkacak ünlüleri bir araya getiriyor. Program ekibi önümüzdeki günlerde kadroya yeni isimlerin de eklenebileceğini belirtiyor.