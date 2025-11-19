Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan bahis soruşturmasına ilişkin kararları kamuoyuyla paylaştı.

Toplam 1024 futbolcunun mercek altına alındığı süreçte 282 futbolcu disipline sevk edilmişti. Federasyon, yaptığı resmi duyuruda sevk edilen isimlerden 281’inin cezalandırıldığını açıkladı.

Futbolculara 45 gün ile 12 ay arasında men cezaları

TFF’nin açıkladığı karara göre, disipline sevk edilen futbolculara verilen cezalar 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor. Federasyon, bu kapsamlı disiplin sürecinin Türk futbolunda “temiz lig” vurgusuyla yürütüldüğünü belirtti.

İrem Derici’nin kardeşine 12 ay men cezası

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise ünlü şarkıcı İrem Derici’nin kardeşi Rüzgar Derici oldu. Kırklarelispor forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle tam 12 ay futboldan men edildiği açıklandı. Derici, aldığı ceza nedeniyle bir yıl boyunca resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

TFF’den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18.11.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında aldığı karar kamuoyuna şöyle duyuruldu:

“Rüzgar Derici’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”