Survivor'da 21 Ocak Çarşamba akşamı iletişim ödülünden bahsedilirken gönüllüler takımda ye alan Nisanur gözyaşlarını tutamadı. Babasını çok özlediğini söyleyen Nisanur'un sözlerigüne damga vurdu. Survivor 2026'nın en genç yarışmacılarından biri olan Nisanur Güler hakkında yapılan araştırmalarda, babasının kimliğine dair kamuoyuyla paylaşılan net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Genç sporcu, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmektedir.

Nisanur Güler kimdir?

2006 doğumlu olan Nisanur Güler, profesyonel bir tekvando sporcusudur. Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler elde eden Güler, Türkiye'yi temsilen Uluslararası Okul Sporları Yaz Oyunları'na katılma başarısı gösterdi.

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yer alan Nisanur, enerjik performansı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekmeyi başardı. Disiplinli çalışma tarzı sayesinde fiziksel parkurlarda ve dayanıklılık gerektiren etaplarda güçlü bir profil çiziyor.

Ailesi hakkında bilgiler

Nisanur Güler'in ailesiyle ilgili detaylı bilgiler henüz kamuoyuna yansımamıştır. Genç sporcu, medyada çok fazla yer almayan, spora ve eğitimine odaklanmış bir hayat sürmektedir. Ailesinin özel hayatını koruma konusundaki hassasiyeti nedeniyle babası ve annesi hakkında açıklama yapılmamıştır.

19 yaşındaki yarışmacının şu an için evlilik düşüncesinde olmadığı, sevgilisi olup olmadığına dair de herhangi bir açıklama yapılmadığı bilinmektedir.

Survivor 2026 serüveni

Survivor 2026, 1 Ocak 2026'da TV8 ekranlarında start aldı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmada Nisanur Güler, Gönüllüler takımının kadın yarışmacıları arasında yer alıyor.

Gönüllüler takımında Nisanur Güler'in yanı sıra Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt ve Başak Cücü bulunmaktadır.

Fiziksel özellikleri

Resmi kaynaklardan teyit edilmiş ölçüler bulunmamakla birlikte, Nisanur Güler'in yaklaşık boyu 1.65 metre civarındadır. Tekvando sporcusu olması nedeniyle fit bir fiziğe sahip olan yarışmacı, çevikliği ve reaksiyon süresiyle Survivor parkurlarında avantaj sağlamaktadır.