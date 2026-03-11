Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarını açıkladı. 2025 yılı sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında boş kalan 144 pozisyona puan üstünlüğü esasına göre ek atama yapıldı. Sonuçlar pbs.meb.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Nisan 2025 döneminde gerçekleştirilen ilk atama sonrası boşalan pozisyonlar, başvurusu onaylanan adaylar arasından yeniden değerlendirildi. Atama sonuçlarına e-Devlet şifresiyle erişim sağlanabiliyor. Peki sonuçlar nasıl sorgulanır ve süreç nasıl işliyor? İşte tüm detaylar.

Ek atama sonuçları nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçları, MEB'in Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleriyle sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, atanıp atanmadıklarını ve atandıysa hangi ile yerleştirildiklerini görebiliyor.

15 bin öğretmen Ocak ayında göreve başlamıştı

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ilk atamaların 24 Kasım 2025 tarihinde yapıldığını hatırlattı. Bu kapsamda atanan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başladı. Ek atama ile göreve başlayacak 144 öğretmenin de benzer süreçlerden geçmesi bekleniyor.

Puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapıldı

Bakanlık, ek atamanın ilk dönemde başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildiğini belirtti. Boşalan pozisyonlar, ilk atamada yerleşemeyen ancak başvuru şartlarını taşıyan adaylara yeniden fırsat tanıdı. Atanan öğretmenlerin görev başlama tarihleri ve diğer süreçlere ilişkin detaylar MEB tarafından ayrıca duyurulacak.