Mankenlik ve tiyatro geçmişiyle sanat dünyasına adım atan Hülya Diken, televizyon kariyerine erken yaşlarda başladı. Hem dizi hem sinema projelerinde farklı karakterlere hayat veren Diken, çok yönlü oyunculuğuyla sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Peki Hülya Diken kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte merak edilen tüm detaylar.

Hülya Diken kimdir?

Hülya Diken, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 33 yaşında olan Diken, oyunculuk serüvenine tiyatro eğitimiyle başladı. Sahne disiplinini ekrana başarıyla yansıtan genç oyuncu, mankenlik deneyiminin ardından televizyon dünyasına geçiş yaptı. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren farklı türlerde projelerde yer alarak izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Hangi dizilerde oynadı?

Hülya Diken, Türk televizyon tarihinin popüler yapımlarında önemli roller üstlendi. O Hayat Benim, Medcezir, Aşk Mantık İntikam, Menajerimi Ara, Arıza ve Yazgı gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi. Bu yapımlardaki performanslarıyla hem seyirci hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan Diken, şu anda ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisiyle kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Sinema kariyeri nasıl şekillendi?

Televizyonun yanı sıra beyazperdeye de adım atan Hülya Diken, sinema projelerinde de yeteneğini ortaya koydu. Elif Ana, Para Konuşur, Haile: Bir Aile Kâbusu ve 3310'dan Tüm Birimlere gibi filmlerde rol alan Diken, farklı türlerdeki yapımlarda kendini kanıtladı. Drama ağırlıklı projelerin yanı sıra komedi ve gerilim türlerinde de deneyim kazanan oyuncu, çok yönlü bir profil çiziyor.

Aynı Yağmur Altında'daki rolü neden bu kadar konuşuluyor?

Aynı Yağmur Altında dizisinde Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet karakterinin gençlik yıllarına hayat veren Diken, fiziksel benzerliği ve duygusal derinliği yakalama becerisiyle büyük takdir topladı. Sosyal medyada paylaşılan sahne kesitleri binlerce etkileşim alırken, izleyiciler Diken'in performansını övgüyle karşılıyor. 33 yaşındaki genç oyuncu, hem televizyon hem sinema alanında yeni projelerle kariyerini güçlendirmeye devam ediyor.