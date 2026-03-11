Bayramın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesiyle birlikte sosyal yardım takvimi daha da önem kazandı. Yaşlı ve engelli aylıkları ay başında hesaplara geçtiği için bu kalemde bayram öncesi sıkıntı yaşanmadı. Ancak evde bakım maaşı, SED ödemeleri ve doğum yardımı gibi diğer sosyal desteklerin ödeme tarihleri farklı günlere denk geliyor. İşte Mart 2026 sosyal yardım ödeme takviminin tüm detayları.

Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatıyor?

Engelli ve yaşlı aylıkları her ayın 5'inde hesaplara aktarılıyor. Doğum yılının son rakamına göre ödemeler 5 ile 9 arasındaki günlerde kademeli şekilde tamamlanıyor. Mart 2026'da bu ödemeler 5 Mart itibariyle başladı ve bayram öncesinde hak sahiplerinin kullanımına sunuldu. Yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlara 7.655 TL, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanlara 5.103 TL, yaşlı aylığı alanlara ise 6.393 TL ödeniyor.

Evde bakım maaşı ve SED ödemeleri ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Mart ayında da aynı takvimin geçerli olması bekleniyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise genellikle ayın 15'inde yapılıyor. Mart ayında bu tarihin bayram öncesine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin zamanında gerçekleşmesi beklentisi güçlü. Doğum yardımı ödemeleri ise her ayın 26'sında hesaplara yatırılıyor ve bu tarih bayram sonrasına denk geliyor.

2026 engelli ve yaşlı aylığı ne kadar?

Ocak 2026'da memur maaş katsayısına paralel yapılan zamla birlikte sosyal yardım ödemelerinde önemli artışlar yaşandı. Güncel rakamlara göre ağır silikozis hastalarının aylığı 14.042 TL'ye, yaşlı aylığı 6.393 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 5.103 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 7.655 TL'ye ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı 5.103 TL'ye yükseldi. Evde bakım maaşı ise yaklaşık 14.000 TL seviyesinde seyrediyor. Bir sonraki zam dönemi Temmuz 2026'da gerçekleşecek.