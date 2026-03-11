Durumunun son saatlerde ağırlaşması üzerine yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Müslim'in ölüm haberini oğlu Amed Müslim doğruladı. Cenaze 12 Mart 2026 tarihinde toprağa verilecek. IKBY medyasında yer alan haberlere göre Müslim, Erbil'in Ankawa semtindeki Meryem Ana Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bir süredir sağlık durumu kötüleşen Müslim, son dönemde yoğun tedavi altındaydı. Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da ölüm haberi kısa sürede yayılırken, DEM Parti de başsağlığı mesajı yayımladı. Müslim'in ölümü, Suriye iç savaşından bu yana bölge siyasetinde aktif rol oynayan tartışmalı bir figürün sahneden çekilmesi anlamına geliyor.

Salih Müslim kimdir?

Salih Müslim, 3 Mart 1951'de Halep'in Kobani (Ayn el-Arap) kasabasında doğdu. 1970'li yıllarda İstanbul'a gelerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı ve 1977'de mezun oldu. Üniversite yıllarında Kürt siyasi hareketine ilgi duymaya başlayan Müslim, 1998 yılında Suriye Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP-S) katıldı. 2003'te Suriye rejimi tarafından tutuklanan Müslim, serbest bırakıldıktan sonra siyasi faaliyetlerini sürdürdü.

Müslim'in PYD ve YPG'deki rolü

2011'de Suriye iç savaşının patlak vermesiyle birlikte Müslim, Demokratik Birlik Partisi (PYD) eş başkanlığına getirildi. Müslim'in liderliğinde PYD, Kuzey ve Doğu Suriye'de Rojava olarak bilinen özerk yönetim yapısının en güçlü siyasi aktörü haline geldi. Türkiye, PYD'yi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlıyor. 2013-2014 yıllarındaki çözüm süreci döneminde Müslim, Türk hükümetinin daveti üzerine Ankara'ya gelerek müzakerelere katılmıştı. Ancak sonraki yıllarda ilişkiler tamamen koptu.

Türkiye'nin arananlar listesinde yer alıyordu

Salih Müslim, 2018 yılında Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından aranan teröristler listesine kırmızı kategoride eklendi. Aynı yıl Türkiye'nin iade talebiyle Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı ancak iki gün sonra serbest bırakıldı. Çek makamları Türkiye'nin iade talebini reddetti. Müslim, Avrupa'da sık sık yer değiştirerek örgüt adına diplomatik temaslarda bulunuyor ve propaganda faaliyetleri yürütüyordu. 2017'de PYD eş başkanlığını bırakan Müslim, son dönemde Başkanlık Konseyi üyesi olarak görev yapıyordu. Cenazesinin Erbil'de defnedileceği açıklandı.