Dilanay Bulut, 9-13 Mart haftasında Gelinim Mutfakta'da yarışan isim olarak programın en merak edilen gelin yarışmacısı oldu. Pazartesi günü sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya katılamayan Dilanay'ın yerine eşi Musa Emre Erbi mutfağa girdi ve ilk günü çeyrek altınla tamamladı. Peki Dilanay Bulut kimdir, mesleği ne? İşte tüm detaylar.

Dilanay Bulut kimdir?

Dilanay Bulut, Gelinim Mutfakta'nın 9-13 Mart 2026 haftasında yarışan gelin yarışmacı. İki isim kullanan Dilanay, yakın çevresinde Seda olarak tanınıyor ancak programda Dilanay adıyla yer alıyor. Çalışan bir kadın olan Dilanay, evdeki geçimi büyük ölçüde kendi sağlıyor. Eşi Musa Emre Erbi ise ev işleriyle ilgileniyor ve iş tekliflerini beğenmediği için çalışmıyor. Bu durum özellikle kaynanası Mürüvet Hanım'ın sert eleştirilerine neden oldu.

Eşi Emre yarışmada nasıl performans gösterdi?

Pazartesi günü Dilanay'ın sağlık sorunları yüzünden programa katılamaması üzerine eşi Emre, Gelinim Mutfakta tarihinin dikkat çeken damat yarışmacılarından biri olarak mutfağa girdi. Günün sonunda çeyrek altını kazanarak hem jüriyi hem de izleyicileri şaşırttı. Emre'nin evde kalıp eşinin çalışması, kaynanalar odasında uzun uzun tartışıldı ve Mürüvet Hanım bu tablodan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Kaynanası Mürüvet Hanım ile gerginlik tırmanıyor

Dilanay'ın 10 Mart Salı günü yarışmaya katılmasıyla stüdyodaki tansiyon daha da yükseldi. Kaynanası Mürüvet Hanım ile arasındaki sert diyaloglar programa damgasını vurdu. Dilanay, eşiyle ilgili yapılan yorumlara sert karşılık vererek dobra tavrıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eşinin hiçbir iş teklifini beğenmediğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça ifade eden Dilanay, programın bu haftaki en konuşulan yarışmacısı olmaya devam ediyor.