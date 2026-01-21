Alkan'ın vefat haberini yazar Mümtaz'er Türköne sosyal medya hesabından duyurdu. Türköne paylaşımında "Ahmet Turan Alkan'ı kaybettik. Cenazesi yarın Bursa'da kaldırılacak. Çok ama çok büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cenazesi ne zaman, nerede kaldırılacak?

Ahmet Turan Alkan'ın cenazesi 22 Ocak 2026 Perşembe günü Bursa'da kaldırılacak. Cenaze töreninin detayları aile tarafından ayrıca duyurulacak.

15 Temmuz sonrası tutuklama ve yargılama süreci

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zaman Gazetesi davası kapsamında yargılanan Ahmet Turan Alkan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi'nde 22 ay tutuklu kalan Alkan, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında görülen karar duruşmasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ardından tahliye edildi. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Alkan, 2022 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

2021'de Erdoğan ve Bahçeli'den helallik istemişti

Ahmet Turan Alkan, 2021 yılında kaleme aldığı yazısında FETÖ ile ilgili önemli itiraflarını paylaşmıştı. Alkan yazısında "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ancak 15 Temmuz darbesinden sonra görebildim. Erdoğan ve Bahçeli'den helallik diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Alkan, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda gazete yöneticilerinin birer ikişer yurt dışına kaçmalarının kendisini uyarması gerektiğini ama uyanamadığını itiraf etmişti.

Ahmet Turan Alkan kimdir?

Ahmet Turan Alkan, 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Fakültenin Siyaset ve İdare bölümünden 1977 yılında mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

İlk köşe yazısını 1974 yılında Sivas'ta çıkan Anadolu Gazetesi'nde yayımladı. Sivas Ülkü Ocakları Derneği tarafından dört sayı yayımlanan "Pusat" isimli dergiye katkıda bulundu. 1976-77 yılları arasında "Fedai" adlı haftalık dergiyi yönetti ve yayımladı.

O yıllarda öğrenci olaylarının yoğunluğu sebebiyle fakülteye devamda zorluklarla karşılaşınca, Sivas'ta yayımlanan "Hadiselerle Hakikat" gazetesinin yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında Ankara'da yayımlanan Hasret ve Genç Arkadaş dergilerine katkıda bulundu.

Akademik kariyer

Mezuniyetinin ardından çeşitli kurumlarda görev alan Alkan, 1985 yılında memleketine dönerek Cumhuriyet Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına başladı. "İkinci Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset" konulu çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nden emekli olarak akademik kariyerini noktaladı.

Yazarlık hayatı

1989 yılında düzenli olarak başladığı yazarlık hayatı süresince muhtelif gazete ve dergilerde denemeleri yayımlandı. 19 basılı eseri bulunan Alkan, Zaman Gazetesi'nde ve Aksiyon dergisinde kayyuma devredilene kadar yazılarına devam etti.

Altıncı Şehir

Ahmet Turan Alkan, özellikle "Altıncı Şehir" adlı eseriyle edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü "Beş Şehir" eserine bir nazire ve ekleme niteliğinde olan bu kitap, doğduğu şehir Sivas'ın ruhunu ve kültürel derinliğini ustalıkla tasvir etti.

Eserleri

Ahmet Turan Alkan'ın başlıca eserleri arasında "Altıncı Şehir", "İkinci Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset", "Siyasi Düşünce Tarihi" ve çeşitli deneme kitapları yer almaktadır.