Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Nisan 2023'te temelini attığı proje, bölgedeki deprem riskine karşı atılan en somut adımlardan biriydi. Eski 12 katlı blokların yerine 16 kilometre uzunluğunda kazık çakılarak zemin iyileştirmesi yapıldı ve yatay mimari anlayışıyla 6-7 katı geçmeyen depreme dayanıklı binalar inşa edildi. Törende konuşan Bakan Kurum, İstanbul genelinde 178 bin yapının dönüşümünün devam ettiğini vurguladı.

Kağıthane Hizmet Sitesi projesi neler sunuyor?

Tamamlanan Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca konut üretimi değil sosyal yaşamı da destekleyen kapsamlı bir yapıya sahip. Projede geniş açık otoparklar, çevre düzenlemesi kapsamında oluşturulan yeşil alanlar, dinlenme noktaları, yürüyüş ve spor alanları yer alıyor. Çocuklar için modern oyun parkları da tasarlandı. TOKİ Başkanı Levent Sungur, İstanbul'da bugüne kadar güncel yatırım değeri 645 milyar lirayı bulan 93 bin 803'ü tamamlanmış toplam 154 bin konut ve 4 bin 72 ticari birim inşa edildiğini açıkladı.

Kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ Kağıthane kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından birkaç farklı kanaldan hak sahiplerinin erişimine açılacak. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesindeki (toki.gov.tr) kura sonuç sorgulama ekranı da kullanılabilecek. Canlı yayını kaçıran vatandaşlar ise TOKİ'nin YouTube sayfasından kayıtlı yayını geri sararak izleme imkanına sahip.

Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası açıklaması

Bakan Kurum törende İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar da yaptı. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili yeni bir adım atıldığını belirten Kurum, 31 Aralık 2026 tarihine kadar ev veya iş yerini riskli yapı ilan ettiren ve tapuya şerh koyan tüm vatandaşların bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül de törende İstanbul'un 5-6 yıl içinde deprem riskini gündeminden çıkaracak bir seferberlik içinde olduğuna dikkat çekti.