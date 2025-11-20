Son Mühür- Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonu için peş peşe açıklamalar gelirken kadro da netleşmeye devam ediyor. Şu ana kadar listede Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Akın ve Deniz Çatalbaş gibi isimler yer alıyor.

Yeni yarışmacıların duyurulması beklenirken gözler bir yandan da eski şampiyonların açıklamalarına çevrildi.

Turabi’den yarışmaya dönüş sinyali

Survivor’ın unutulmaz isimlerinden Turabi Çamkıran, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. Ünlü yarışmacı, Acun Ilıcalı’ya meydan okuyan sözleriyle adaya dönüş ihtimalini gündeme taşıdı.

“Şampiyon olamazsam müzik kariyerimi bitiririm”

Turabi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Acun abi bi iddia koysa; ‘Turbo 2026 Survivor’ında şampiyon olursa, O Ses Türkiye koltuğu onundur.’ diye, hemen yarın adaya inerim. Şampiyon olamazsam da müzik kariyerime son veririm.”

Geçmişte Acun Ilıcalı’nın adını yazmıştı

Turabi’nin Survivor tarihine damga vuran çıkışları arasında unutulmaz bir an özellikle yeniden gündeme geldi. Yarıştığı sezonlardan birinde konseyde sık sık uyarı aldığı için tepki gösteren Turabi, eleme adayı olarak Özgür’ün adını yazmadan önce kutuya dönüp Acun Ilıcalı’nın adını yazmıştı.

Turabi o sırada Ilıcalı’ya dönerek bir şiir okumuş ve şu sözleri söylemişti:

“Sürekli bana kızıyorsun, çok kötü azarlıyorsun. Moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun. O yüzden sana bir şiir yazdım.”

Gözler Acun Ilıcalı’da

Turabi’nin meydan okuması sonrası sosyal medyada tek bir soru öne çıktı:

“Acun Ilıcalı bu iddiaya nasıl karşılık verecek?”

