Son Mühür- Oyuncu Asena Keskinci, “Bez Bebek” dizisinde birlikte rol aldığı eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ağır iddialar ortaya atmıştı.

Keskinci, henüz 6-7 yaşlarındayken Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü.

“İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz?” sözleriyle gündem olan Keskinci, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan dizide Yağmur karakterini canlandırdığı dönemde sette yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Keskinci, Akın’ın sette sık sık tartışmalar yaşadığını ve kendisine kötü davrandığını ifade etmişti.

"Seni bu diziden attırırsam ne olur?"

Keskinci, ailesinin boşanma sürecinde olduğu yıllarda Evrim Akın’ın kendisini köşeye sıkıştırarak sözlü şekilde tehdit ettiğini öne sürmüştü. Genç oyuncu o anları şu sözlerle aktarmıştı:

“‘Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsın?’ diyormuş.”

"Birazdan kanser olacaksın"

Asena Keskinci, Akın’ın sık sık yüzüne sigara dumanı üflediğini ve kendisini korkutacak ifadeler kullandığını da söylemişti.

“Suratıma sigara dumanı üflüyormuş. ‘Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur’ diyormuş.” ifadelerini kullanmıştı.

Keskinci ayrıca, Akın’ın çocuk oyuncuların saçlarını çektiğini ve etlerini sıktığını iddia etmişti. Set çalışanlarının ise Akın’ın “ağır ilaçlar kullandığını” söyleyip bu davranışları tolere etmeleri gerektiğini kendilerine iletmiş olduklarını aktarmıştı.

“Sahnenin ortasında beni aşağı bırakmıştı”

Genç oyuncu, çekim sırasında yaşanan bir olayda Evrim Akın’ın kendisini yüksek bir yerden taşıması gerekirken aniden yere bıraktığını belirtmişti.

Olay sonrası annesinin Akın’a saldırmak istediğini ancak yapım ekibinin araya girerek tarafları ayırmış olduğunu söylemişti.

“Bana kocanın numarasını ver”

Keskinci’nin en dikkat çekici iddialarından biri ise Evrim Akın’ın aile düzenine etkisiyle ilgili olmuştu. “Anneme gidip, ‘Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım’ diyerek babamın numarasını almıştı. Bu kadın, benim üvey annem olmuştu. Hala beraber yaşıyorlarmış, aynı evde oturuyorlarmış.” demişti.

Evrim Akın ve Keskinci’nin babası video paylaştı

İddiaların gündem olmasının ardından Evrim Akın’ın, Asena Keskinci’nin babasıyla birlikte çektiği bir videoyu paylaştığının ortaya çıktığı da ileri sürülmüştü.

"Hayal ürünü ve gerçek dışı"

Ünlü oyuncu Evrim Akın’ın avukatı, Asena Keskinci’nin sosyal medyada paylaştığı iddiaların ardından yazılı açıklama yayımlayarak tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Avukattan kamuoyuna açıklama

Evrim Akın’ın avukatı Mertay Kuğay, 19 Kasım 2025 akşam saatlerinde Asena Keskinci tarafından yapılan paylaşımlar sonrasında basında Akın’ı hedef alan haberler yer aldığını belirtti. Kuğay, Keskinci’nin ileri sürdüğü olayların “afaki, hayal ürünü ve gerçek dışı” olduğunu vurguladı.

“Özel hayata saldırı niteliğindedir”

Kuğay, iddiaların tamamen müvekkilinin özel hayatına ilişkin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkindir. Gerçek dışı her türlü açıklama özel hayata saldırı niteliğindedir.”

“Akın ve Güray Keskinci arasında sevgiye dayalı bir birliktelik var”

Açıklamada, basında adı geçen Güray Keskinci ile Evrim Akın’ın son üç yıldır sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki yaşadığı ifade edildi.

Bu ilişkinin yıpratılmasına yönelik her türlü girişime karşı yasal sürecin başlatıldığı ve devam edeceği açıklandı.

“Çocuk programları sevgiyle yürütülmüştür”

Evrim Akın’ın yıllardır çocuklara yönelik televizyon programlarında yer aldığı hatırlatılarak, bu süreçlerin kamuoyu tarafından bilindiği ve tamamen sevgiyle yürütüldüğü belirtildi. Avukat Kuğay, iddiaların bu durumla çeliştiğini vurguladı.

“Hukuki ve cezai haklarımız saklıdır”

Kuğay, iddiaların ardından sosyal medyada yer alan tüm söylem ve içeriklerle ilgili her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru hakkının saklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yapılan tüm açıklama ve iddiaları kesin bir dille reddediyoruz. Müvekkilimin haklarını korumak adına gerekli tüm başvurular yapılacaktır.”

Kamuoyuna saygıyla duyuruldu

Açıklama, “Bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleriyle son buldu. Metin, Evrim Akın’ın vekili Avukat Mertay Kuğay tarafından imzalandı.