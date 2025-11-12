Son Mühür- Sigorta şirketleri, 31 Ekim 2025 tarihi sonrası eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan sürücüleri “ehliyetsiz” kabul edecek. Bu durumda sürücüler, hem kendi araçlarındaki hasarı hem de kazaya karışan diğer tarafın zararını ödemekle yükümlü olacak.

Yenileme süresi sona erdi

Eski tip ehliyetleri yenilemek için verilen süre 31 Ekim 2025’te sona erdi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre bu tarihe kadar işlemini tamamlamayan sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Sigorta kapsamı dışında kalacak

Ancak idari para cezasından daha ciddi bir risk, sigorta kapsamında ortaya çıkıyor. Sigorta sektörü temsilcileri, geçerliliğini yitirmiş ehliyetle kaza yapan sürücülerin, sigorta poliçesinden doğan haklarını kaybedeceğini açıkladı.

“Ehliyetsiz sürücü” statüsü

Sigorta şirketleri poliçelerdeki temel şartlardan birinin sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması olduğunu hatırlattı.

Eski tip ehliyetlerin geçerliliğinin sona ermesiyle birlikte, sürücüler “ehliyetsiz” statüsüne düşecek. Bu durum, kaza sonrası oluşacak tüm hasar masraflarının sürücüye yükleneceği anlamına geliyor. Kasko poliçeleri aracın hasarını karşılamazken, trafik sigortası karşı tarafın zararını ödeyecek olsa bile şirketler ödenen bedeli sürücüden rücu edebilecek.

Hukuki dayanak mevcut

Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin bu uygulamasının Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde geçerli olduğunu belirtti. Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün geçerli bir ehliyete sahip olmasını şart koşar.

Eski tip ehliyetin geçerliliğinin sona ermesiyle birlikte, sigorta şirketleri sorumluluklarını yerine getirmekten muaf olur. Trafik sigortası, karşı tarafın zararını ödedikten sonra sürücüye rücu edebilir. Bu durumda kişi hem kendi aracındaki hasarı hem de karşı tarafın zararını ödemek zorunda kalır” ifadelerini kullandı.