Son Mühür - Karar, bir estetik cerrahın hastasının burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşması üzerine açılan dava sonucu verildi. Yerel mahkeme şikâyeti reddetmiş, dava ise yüksek mahkemeye taşınmıştı.

'Öncesi-sonrası' diye paylaşılan fotoğraflar yasaklandı

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir estetik cerrahın hastasının burun ameliyatı sonrası yaşadığı değişimi sosyal medyada paylaşmasını “haksız rekabet” olarak değerlendirerek, fotoğrafların yayınlanmasını yasakladı. Mahkeme, bu tür paylaşımların Alman Sağlık Sektöründe Reklamcılık Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti. Kanuna göre, plastik cerrahi operasyonlarında “öncesi-sonrası” görüntülerle reklam yapmak yasak. Gerekçede, insanların bu paylaşımların gerekliliğini doğru şekilde değerlendiremeyebileceği, sağlık açısından riskli veya tıbben gereksiz estetik operasyonlara yönlendirilebileceği vurgulandı. Mahkeme, yasağın amacının insanları yanıltıcı reklamlardan ve gereksiz tıbbi risklerden korumak olduğunu açıkladı. Karara karşı temyiz hakkı bulunuyor.