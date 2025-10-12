Tour de France’ın resmi amatör yol bisikleti serisi ve uluslararası formatı olan L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı, İstanbul’da büyük bir katılımla başladı. 112. kez düzenlenen bu prestijli etkinlik nedeniyle, şehrin ana arterlerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) de dâhil olmak üzere geniş bir güzergah trafiğe kapatıldı. Köprüdeki kapatma kararı, özellikle Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişi etkiledi.

FSM Köprüsü Anadolu Yakası istikameti ulaşıma kapalı

Uluslararası bisiklet yarışı dolayısıyla, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nün Anadolu Yakası’na geçiş yönü saat 08.00 itibarıyla araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yetkililer, köprünün Anadolu Yakası istikametinin güvenlik ve yarışın sorunsuz ilerlemesi amacıyla kapatıldığını bildirdi. Köprünün tekrar trafiğe açılmasının ise tahmini olarak saat 12.00 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Sürücülerin bu saat diliminde alternatif güzergâhları kullanmaları önemle duyuruldu.

Yarış parkuru iki yakayı birleştiriyor

Tour de France'ın amatör serisi olan L'Étape Türkiye by Tour de France, Beykoz Spor Ormanı'ndan start aldı. Bisikletçiler, Anadolu ve Avrupa yakalarını kapsayan zorlu ve uzun bir parkur boyunca pedal çevirecek. Yarışın parkuru nedeniyle, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş noktasında Kavacık ayrımı da trafik polisi ekipleri tarafından kapatıldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen sürücüler için ise alternatif bir güzergah olarak Levent bölgesi işaret edildi. Trafik polisleri, köprü ve bağlantı yollarında yoğun güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi.

Trafiğe kapatılan güzergahlar uzun bir listeyi oluşturuyor

Bisiklet turu boyunca trafiğe kapalı kalacak olan yollar, yarışın kapsamlı parkuru nedeniyle oldukça uzun bir listeyi içeriyor. Yarışmacıların güvenliğini sağlamak amacıyla geçici süreyle ulaşıma kapatılan ana arterler ve sokaklar, trafik akışını farklı noktalardan etkiliyor. Kapatılan yollar arasında şunlar bulunuyor: FSM Köprüsü, TEM Seyrantepe bağlantısı, RAMS Park Stadı çevresi, Küçüksu Caddesi, O-2 Çevreyolu’nun ilgili bölümleri, Kavacık kavşağı, Yeni Riva Yolu, Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Polonezköy Yolu, Kazım Karabekir Caddesi, Şehit Cengiz Caddesi, Şehit Aziz Caddesi, Beykoz Caddesi, Erguvan Sokak, Köyiçi Caddesi, Aşağı Mahalle Caddesi, Şile Caddesi, Karakiraz Yolu, Kömürlük Yolu, Alemdağ Şile Yolu, Ömerli Caddesi, Sırapınar-Ömerli Yolu, Sırapınar-Hüseyinli Yolu, Ayazma-Hüseyinli Yolu, Çengeldere Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Sürücülerin bu süre zarfında navigasyon ve trafik bilgilendirme sistemlerini kullanarak seyahatlerini planlamaları gerektiği bildirildi.