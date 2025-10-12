Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ekim Pazar gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

MGM’nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği bildirildi.

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar

Sıcaklıkların, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, doğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 20°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Kırklareli: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

EGE:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Güney Ege’de rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 20°C, parçalı bulutlu

İzmir: 23°C, parçalı bulutlu

Muğla: 20°C, parçalı bulutlu

AKDENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 24°C, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak

Antalya: 27°C, parçalı bulutlu

Hatay: 23°C, kıyılarda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış

Isparta: 16°C, parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunda yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ankara: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 14°C, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Yozgat: 10°C, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ:

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bolu: 12°C, aralıklı yağmurlu

Düzce: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı

Sinop: 18°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağış

Zonguldak: 16°C, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rize: 18°C, öğleden sonra kuvvetli sağanak

Samsun: 18°C, aralıklı yağmur

Tokat: 13°C, sabah saatlerinde kuvvetli yağış

Trabzon: 17°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

DOĞU ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 16°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağış

Kars: 17°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış

Malatya: 21°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

Van: 19°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağış

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinde doğu kesimlerde yağışların kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 24°C, akşam saatlerinde kuvvetli sağanak

Gaziantep: 23°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Mardin: 23°C, akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış

Siirt: 24°C, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli sağanak