Yunanistan genelinde tarım sektörünün sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen protestolar, Volos kentinde kritik bir noktaya ulaştı. Çok sayıda çiftçi ve hayvancı, bölgedeki limanın ana giriş kapılarını traktörleriyle kapatarak gösteri yaptı. Eyleme denizde de destek geldi; yerel balıkçılar tekneleriyle liman açıklarında bekleyerek kara protestosuna katıldı.

Liman girişleri traktörlerle kapatıldı

Tarım üreticilerinin, sektördeki maliyet artışları ve hükümet politikalarına yönelik tepkileri, Volos'u eylemlerin merkez üssü haline getirdi. Bölgeden gelen çok sayıda çiftçi, ağır tarım araçları olan traktörlerle bir araya gelerek liman kompleksinin ana giriş noktalarını trafiğe kapattı. Bu hamle, ticari faaliyetlerin aksamasına neden olarak protestonun etkisini artırmayı hedefliyor.

Balıkçılardan deniz desteği: Eyleme katılım çeşitleniyor

Volos Limanı'nda yaşanan bu abluka, yalnızca kara araçlarıyla sınırlı kalmadı. Bölgedeki balıkçılıkla uğraşan esnaf da teknelerini liman açıklarında demirleyerek eyleme güçlü bir destek verdi. Balıkçıların denizde oluşturduğu bu bekleme hattı, tarım ve denizcilik sektörlerinin yaşadığı ortak sorunlara dikkat çekmek amacıyla protestonun kapsamını genişletti. Bu, sektörler arası dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Çiftçiler, yüksek enerji ve üretim maliyetlerinin düşürülmesini, girdi fiyatlarında sübvansiyon yapılmasını ve ürün alım garantilerinin artırılmasını talep ediyor. Bölgedeki yetkililer, protestoların tırmanmaması ve liman trafiğinin normale dönmesi için çiftçi temsilcileriyle görüşme çabalarını sürdürüyor.