Parti Meclisi (PM) tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla gündeme bomba gibi düştü. Çakır, kendisi hakkında başlatılan ihraç sürecine karşı çıkarak, hakkındaki suçlamaların muhataplarını hedef aldı ve ağır iddialarda bulundu.

Basın özrü sonrası yayınlar başladı

Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında kullandığı iddia edilen 'Sabıkalı' ifadesine ait görüntüleri izleterek başlayan Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözler nedeniyle partisinin Antalya'daki kapalı grup toplantısında kendisinden özür dilediğini aktardı. Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında bu 'Sabıkalı' haberlerini görerek tepki gösterdiğini anımsatan Çakır, bazı yayın organlarından gelen röportaj tekliflerini kabul etmeden önce Grup Başkanvekili Murat Emir'in kendisini aradığını ve Genel Başkan Özel'in kendisiyle görüşeceğini söylediğini belirtti. Görüşmenin gerçekleşmemesi üzerine teklifleri kabul ettiğini ve kamuoyuna konuşmaya başladığını dile getirdi.

Yüksek Disiplin Kurulu'nda şaibeli isim iddiası

Milletvekili Çakır, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilme kararına yönelik en sert tepkisini kurulun üyelerini hedef alarak gösterdi. Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne gideceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne gideceğim öyle mi?" diye sorarak tepkisini dile getirdi. Kendi kökenine vurgu yapan Çakır, "Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez, önce kendileri aklanıp gelecek" sözleriyle ifade vermeyeceğini net bir şekilde açıkladı.

CHP'ye yönelik ağır iddialar: "Bir yere tapusunu vermişler"

Çakır, adı geçen Turan Taşkın Özer hakkındaki iddialara ilişkin olarak savcının soruşturma dosyasındaki soruları hatırlattığını iddia etti: "Savcı soruyor; 'Karı-koca 30 milyon liralık araban var, sen 90 bin liralık maaş alıyorsun. Peki Sarıyer'deki 5 milyon dolarlık villanı nasıl açıklayacaksın' diyor." Özer'in ifadesinde "100 bin dolar Ekrem İmamoğlu'ndan alıyordum" dediği iddiasını da dile getiren Çakır, buradan yola çıkarak çarpıcı bir çıkarımda bulundu: "Şimdi CHP demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da şube müdürü atamışlar."

Parti yönetiminin varlıklarını da sorgulayan Çakır, "Sen bugün genel başkan oldun; senin Marmaris'te, Çankaya'da dairelerin oldu. Türkiye'nin tümünde gayrimenkul zengini oldun. Peki sizin derdiniz ne? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz?" sorularını yöneltti. Şaibeye karışmış kişilerle devletin yönetilemeyeceğini herkesin göreceğini savunan Çakır, kendisinin çok büyük bir ailenin evladı olduğunu ve bu iddiaların hesabını veremeyeceklerini belirtti. Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyleyen Çakır, tüm sorumluları mahkemeye verdiğini ve RTÜK'e şikayet ettiğini de ekledi. Milletvekili Çakır, şu anda başka bir partiye geçme planı olmadığını da ifade etti.