Son Mühür- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan ve yargı camiasında geniş yankı uyandıran atama kararnamesi, Resmî Gazete’de kamuoyuna duyuruldu. Bu kararname, hem adli hem de idari yargı kolları genelinde önemli ölçüde personel değişimini beraberinde getirdi. Yüksek yargı organı olan HSK'nın bu hamlesi, Türkiye genelindeki adli hizmetlerin yürütülmesinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Atama kararlarının takvimi ve kapsamı

Yayımlanan kararnamede, HSK Birinci Dairesi tarafından yılın son çeyreği ve aralık ayının başlarında alınan birden fazla atama kararının listesi birleştirildi. Söz konusu kararların tarihleri, yargıdaki hareketliliğin yoğunluğunu gözler önüne seriyor:

3 Eylül (1334 sayılı karar)

10 Eylül (1381 sayılı karar)

3 Ekim (1571 sayılı karar)

27 Kasım (2029 sayılı karar)

2 Aralık (2085 sayılı karar)

Bu tarihlerde alınan kararların toplu halde ilan edilmesiyle, yargı mensuplarının görev yerlerindeki değişiklikler resmileşmiş oldu.

Toplam 948 yargı mensubunun görev yeri değişti

HSK'nın yayımladığı bu kapsamlı kararname ile Türkiye genelinde toplam 948 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Bu değişiklik, yargı personelinin farklı coğrafyalarda görev yapması ve adli hizmetlerin verimliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Yapılan düzenlemeye göre, değişiklikten etkilenen yargı mensuplarının dağılımı şu şekildedir:

Adli Yargı: 778 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi.

İdari Yargı: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) son kararnamesi, İzmir adli ve idari yargı teşkilatında önemli bir personel rotasyonunu beraberinde getirdi. Bu kapsamda, hem İzmir'den farklı illere tayin edilenler hem de İzmir'e yeni atanan ya da İzmir içinde farklı görevlere geçen çok sayıda yargı mensubu bulunuyor.

İzmir'den ayrılan ve şehir içinde görev yeri değişen yargı mensupları

İzmir'deki görevlerinden ayrılarak başka illere atanan tecrübeli isimler dikkat çekiyor. Muhammet Sağlam (İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine), Hesna Coşar (İzmir Hakimliğinden Antalya Bölge Mahkemesi Üyeliğine), Mehmet Gökçe (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine), Raziye Antürk Gökçe (İzmir Hakimliğinden Ankara Batı Hakimliğine) ve Mustafa Selim Özcan (İzmir Hakimliğinden Trabzon Hakimliğine) şehirden ayrılan başlıca isimler oldu. Ayrıca Çağlar Öncel Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Cennet Atasoy ve Gökçen Türkdoğru Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Levent Hatipoğlu Antalya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Sergen Ocak İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, İbrahim Mert Savcı İstanbul Anadolu Hakimliğine, Burhan Türkarslan Elazığ Cumhuriyet Savcılığına ve Hediye Saltalı Gül Konya Hakimliğine atandı. Şehir içinde görev yeri değişenler arasında ise Süleyman Selçuk Gökçe (İzmir Cumhuriyet Savcılığından Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına) ve Emre Şahin (Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığından Yalova Cumhuriyet Savcılığına) yer alıyor.

İzmir'e gelenler ve şehir içinde yeni unvan alanlar

İzmir yargı kadrosuna dışarıdan katılan önemli isimler bulunuyor. Bu kapsamda Yıldız Çakır (Bakırköy Hakimliğinden), Volkan Dur (Kocaeli Hakimliğinden) ve Deniz Özdemir Kılıç (Seferihisar Hakimliğinden) İzmir Hakimliğine atandı. Ömer Sönmez (Manisa Cumhuriyet Savcısı), Buket Sayın Önal (HSK Kurul Başmüfettişliğinden) ve Serap Uçar (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden) İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevlerine getirildi. Ayrıca Turgut Gök (Balıkesir Ticaret Mahkemesi Başkanlığından) İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, Hanife Güneş (Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğinden) İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine ve Kazım Bozkurt (Urla Eski Cumhuriyet Savcılığından) İzmir Cumhuriyet Savcılığına atandı.

İzmir içinde unvan ve görev değişikliği yaşayanlar ise şöyle sıralanıyor: Levent Budak (Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından İzmir Cumhuriyet Savcılığına), Halil Özen (Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından İzmir Cumhuriyet Savcılığına), Sadettin Saltık ve Mustafa Kılınç (Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığından İzmir Hakimliğine), Hünkar Ersen Kırlangıç (Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından İzmir Cumhuriyet Savcılığına) ve Evrim Özbaş (Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından İzmir Hakimliğine) gibi isimler İzmir Adliyesi'nde yeni görevlerine başladılar. Bülent Özer ve Senem Turan Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Daire Başkanlığına yükselirken, Mehmet Burçin Çetinkaya Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sadarettin Bakacak İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Namık Kemal Yaşar, Hasan Demir ve Yusuf Akman ise Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliklerine atandı. İdari yargıda ise Aslı Erdem, Süleyman Safa Peker, Ramazan Çakmak ve Ali Üzer (Vergi Mahkemesi Üyeliğinden) İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliklerine atanan isimler oldu.

Bu atamalarla İzmir'deki yargı hizmetlerinin güçlenmesi ve yeni döneme hazırlanması hedefleniyor.