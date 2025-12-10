Son Mühür- Yalova’da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü (Gül Tut) ile ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve olay sırasında evde bulunan 17 yaşındaki bir genç kız gözaltına alındı. Gülter ve Ulu’nun ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti.

Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon

Soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter’in olağan dışı temas trafiği ve farklı adreslerdeki kısa süreli hareketliliği, emniyetin takibini derinleştirmesine neden oldu. Gülter’le koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da izleme altına alındı.

Gülter ve Ulu’nun İstanbul’da bulundukları ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İki şüpheli ile birlikte aynı adreste bulunan 17 yaşındaki genç kız Büyükçekmece’de yakalandı.

Yalova’ya getirildiler

Gözaltına alınan üç şüpheli, İstanbul’daki ilk işlemlerinin ardından Yalova’ya getirildi. Şüpheliler Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadeleri alınmak üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

“Kasten adam öldürme” şüphesi ve çelişkili ifadeler

Gülter ve Ulu’nun, bilirkişi heyetinin olay yerindeki incelemesi sırasında verdikleri ifadelerin, olay yeri canlandırmalarıyla örtüşmediği belirlendi. Ayrıca ikilinin farklı zamanlarda verdikleri üç ayrı ifadede de çelişkiler bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, “kasten adam öldürme” şüphesiyle gözaltında tutuluyor.

Başsavcıdan soruşturma açıklaması

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmanın gizlilik kararı kapsamında yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:



“İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri tespit edebilmek için titizlikle çalıştık. Karşımıza somut bulgularla çıkmamız gerekiyordu. Hataya yer vermeden ilerlememiz gereken bir süreçti. Bu, kapsamlı bir çalışmanın ürünü.”

Dokuz kişi hakkında suç duyurusu

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren dokuz kişi, kendileri hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kaydı aldığı öne sürülen B.D., R.G., Ç.K., F.A. ile avukatlar G.M., G.A. ve Ö.Ö. ve Gülter’in erkek arkadaşı K.E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül saat 01.30’da, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümün ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kızı iddiaları reddetmişti

Tuğyan Ülkem Gülter, 6 Kasım’daki ifadesinde annesiyle herhangi bir husumetinin olmadığını belirterek, “Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi.” demişti.

Gülter ayrıca medyada yer alan bazı mesajların çarpıtıldığını savunmuş, söz konusu mesajları annesiyle ilişkilerinin nişanlısı nedeniyle sorunlu olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostu B.D.’ye yazdığını söylemişti.