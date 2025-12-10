Son Mühür- İspanya’da 22 yaşındaki bir kadın çalışan, mesai başlangıç saati 07.30 olmasına rağmen yaklaşık 40 dakika önce, yani 06.45–07.00 arasında işe gelmeyi sürekli hale getirdi. İşveren, personeli defalarca erken gelmemesi için uyardı, ancak çalışan talimatlara uymayı reddetti.

“İş başlamadan önce içeride olamazsın” denildi ama ısrar sürdü

Şirket yönetimi, çalışanı iki yıl boyunca uyararak mesai başlamadan önce iş yerine giriş yapmasına izin verilmediğini bildirdi. Buna rağmen genç kadın, ofise erken gelmeye devam etti.

İşverenin tespitine göre çalışan, bu sürelerde yapacak bir işi bulunmamasına rağmen ofiste vakit geçirerek kural ihlali yaptı.

İşveren: “Şirkete katkısı yok, talimatları yok sayıyor”

Uyarılara rağmen davranışını sürdürmesi üzerine kadın çalışan, “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Şirket, erken gelme alışkanlığının verimliliğe bir katkı sağlamadığını, aksine çalışanın yönergeleri umursamadığını gösterdiğini belirterek fesih işlemini savundu.

Çalışan mahkemeye başvurdu: “Haksız yere işten atıldım”

İşten çıkarılmasını kabul etmeyen çalışan, olayı Alicante Sosyal Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak dava dosyasında dikkat çeken başka tespitler de yer aldı.

Mahkemeye sunulan bilgilere göre çalışan yalnızca erken gelme uyarılarını dikkate almamakla kalmadı; ayrıca şirket aracının eski aküsünü satmaya çalıştığı ve sisteme erken giriş yapmış gibi kayıt oluşturmaya çalıştığı da belirlendi.

Mahkeme işvereni haklı buldu

Alicante Sosyal Mahkemesi, uyuşmazlığı değerlendirerek çalışanın davranışlarının “iş yeri kurallarına açıkça aykırı” olduğuna hükmetti.

Mahkeme, ısrarla kurallara uymamanın ve işveren talimatlarını yok saymanın, işten çıkarma için haklı fesih sebebi olduğuna karar verdi.