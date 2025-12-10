Son Mühür- Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 8 kişi hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Uyuşturucu Kullanmak, Kullanılmasına Yer Sağlamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ersoy ve 3 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüpheliler için işlemler devam ediyor.

2017’deki söyleşi yeniden gündemde

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınmasının ardından, 2017 yılında bir takipçisiyle yaptığı bir diyalog tekrar gündeme geldi. Söz konusu dönemde bir sosyal medya kullanıcısı, Ersoy’a Filistinli gençlerin İsrail tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı iddiasını sormuştu. Ersoy ise bu soruya, “Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım” yanıtını vermişti.

Habertürk’ten açıklama

Gözaltı sonrası Habertürk’ten yapılan açıklamada, soruşturmanın selameti nedeniyle Mehmet Akif Ersoy’un görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kurum, soruşturmanın devam ettiğini ve Ersoy’un görevine dönmesinin, soruşturma sonuçlarına bağlı olduğunu açıkladı.

Ünlü spikerler hakkında işlem

Soruşturma çerçevesinde daha önce Türkiye’nin tanınmış televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet de gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan spikerler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneklerini verdikten sonra haklarında yapılan işlemler tamamlandı. Üç spiker, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” suçlamasıyla işlem görmelerinin ardından serbest bırakıldı.