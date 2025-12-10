Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2026 yılı bütçesi görüşmelerinin ikinci gününde tartışmalı anlar yaşandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinin başladığı sırada Genel Kurul salonunun boş olduğunu belirterek TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’e itirazda bulundu.

Başkanvekili elektronik oylamaya gitti

Bingöl, toplantı yeter sayısının sağlanmadığını ifade ederek elektronik oylama yapılacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine AK Parti kanadından itiraz geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, elektronik oylamanın yerine birleşime ara verilmesini talep etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Akbaşoğlu arasında sözlü tartışma kameralarca kaydedildi.

Elektronik oylama ve ara kararı

Bingöl, Akbaşoğlu’nun talebini reddederek üç dakikalık elektronik oylamayı başlattı. Oylama sonucunda toplantı yeter sayısının sağlanmadığı belirlenince birleşime 25 dakika ara verildi. Bu süreçte CHP’li vekiller, basın mensuplarına “Biz buradayız, AK Parti milletvekilleri yok” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

CHP’den AK Parti’ye tepki

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis’ten paylaştığı video ile AK Parti sıralarının boş olduğunu gösterdi. Enginyurt, “TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti sıraları boş. Toplantıdayız, yeter sayısı sağlanamadı. CHP tam kadro burada, AK Parti tatilde. Yazıklar olsun” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de Enginyurt’un videosunu alıntılayarak, “Zeytin keselim, sokak hayvanlarını toplayalım desek tam katılım sağlanırdı” ifadeleriyle eleştirisini dile getirdi.