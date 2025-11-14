İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanımının yarından itibaren zorunlu hale geleceğini açıkladı. Abacı, zorunluluğa uymayan araç sahiplerinin 5 bin 856 TL idari para cezası ile karşılaşacağını belirtti.

Uygulama tarihleri uzatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara göre kış lastiği uygulaması, daha önce 1 Aralık-1 Nisan olarak belirlenen dönemden çıkarılarak 15 Kasım-15 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayacak şekilde uzatıldı. Abacı, hava koşullarına göre valiliklerin uygulama süresini bir ay öne çekme veya bir ay uzatma yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Binek araçlarda tavsiye ediliyor

Binek otomobiller için zorunluluk bulunmasa da Abacı, sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Abacı, “Kış lastiği, yol tutuşu ve sürüş güvenliği açısından kritik öneme sahip. 7 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyen lastik yapısı sayesinde kayma riski azalıyor. Ayrıca diş yapısı kar, su ve çamur tahliyesine uygun olarak tasarlanıyor” dedi.

Kış lastiği işaretlerine dikkat

Kış lastiklerinin üzerinde mutlaka üç tepeli dağ sembolü ve kar tanesi veya M+S işaretinin bulunması gerektiğini hatırlatan Abacı, özellikle İzmir’den şehirlerarası yolcu veya nakliyat taşımacılığı yapan araç sahiplerinin zorunluluğa uyması gerektiğini vurguladı.

Denetimler ve cezai işlemler başlayacak

İzmir’de denetimler, kış lastiği kullanmayan taşımacılık araçlarına cezai işlem uygulanmasını kapsayacak şekilde yürütülecek.