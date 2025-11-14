Son Mühür/ Osman Günden- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla sürdürülen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdin Derdimdir” sohbet toplantılarında bin yüz buluşmaya ulaştıklarını açıkladı.

İl yönetimi, otuz ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte tam saha çalışma yürüttüklerini söyleyen Şahin, vatandaşlarla planlı bir şekilde bir araya geldiklerini ifade etti.

Şahin, özellikle “Terörsüz Türkiye” hedefinin hem millet hem İzmirli hemşehriler tarafından sahiplenilmesinin çalışmalarına güç kattığını belirtti. “Liderimizin yürüttüğü kararlı politika milletimizde karşılık buluyor. Bu tablo hedeflerimize ulaşacağımızın işaretidir”dedi.

“Terör insanımıza verilen zehirdir”

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Bayraklı’da düzenlenen “Derdin Derdimdir” temalı toplantıda Türkiye’nin güçlü bir duruşa ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Gazze’den Somali’ye, Suriye’den Nijerya’ya kadar her gün masumların kanı dökülüyor. Küresel güçler ‘böl, parçala, yönet’ taktiğiyle zayıflatmaya çalışıyor. Liderimizin ortaya koyduğu ‘Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik’ temalı Terörsüz Türkiye hedefi sadece siyasi bir adım değil; milletçe ortaya konan bir iradedir.” Şahin, hemşehrilerinin bu irade etrafında buluşmasının MHP’nin doğru çizgide olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“Cumhur İttifakı fitneyle yıkılamaz”

Cumhur İttifakı’nın “Türk milletinin buluşma noktası ve güç merkezi” olduğunu belirten Şahin, ittifaka yönelik fitne çıkarmaya çalışan dış kaynaklı odakların bulunduğunu söyleyerek, “Amaçları büyüyen Türkiye’nin önünü kesmektir. Fakat bilmedikleri gerçek şudur: Cumhur İttifakı fitneyle yıkılamaz”dedi.

“İzmir’de her yerde MHP var”

Veysel Şahin, İzmir’in tüm ilçelerinde aktif çalışma yürüttüklerini vurguladı: Kınık’tan Kiraz’a, Beydağ’dan Selçuk’a, Karaburun’dan Kemalpaşa’ya, Bergama’dan Çeşme’ye kadar her yerdeyiz. Her yerde Ülkücüler var; her yerde Terörsüz Türkiye hedefi, Türk Yüzyılı vizyonu var.” Ekonomik sıkıntılara da değinen Şahin, küresel krizin yarattığı yükün farkında olduklarını, alınan tedbirlerle zor günlerin aşılacağına inandıklarını söyledi.

“Toplumun tüm kesimleriyle bir aradayız”

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde toplumun her kesimine ulaştıklarını söyleyen Şahin, “Ev ziyaretlerinde komşularımızla, saha çalışmalarında iş insanlarıyla, esnafla, muhtarlarla, gençlerle, kadınlarla, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Milletimizle fikrimiz bir, umudumuz bir. Zorlukları birlikle aşacağız” dedi. İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla yürütülen “Hayırlı Günler Komşum ve Derdin Derdimdir” programlarının aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.