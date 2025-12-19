Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi sakinleri, mahalle sınırları içinde yer alan Stadyum Metro Durağı’nın adının ‘Çamdibi Metro Durağı’ olarak değiştirilmesini talep etmişti. Mahalle halkı, mevcut ismin bölgeyi yansıtmadığını belirterek isim değişikliğinin hem ulaşımda yaşanan karışıklıkları önleyeceğini hem de mahalle kimliğinin görünürlüğünü artıracağını savunmuştu.

Talebi kamuoyuna duyurmak amacıyla mahallede afişler asan Çamdibi sakinleri, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne resmi başvuruda bulunmaya hazırlanıyordu. Mahalle halkının, sürecin devamında durak adının değiştirilmesi için imza kampanyası başlatmayı planlıyordu.



MUHTARDAN KARŞI ÇIKIŞ

Ancak Konak ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, isim değişikliği talebine karşı çıktı. Konuyla ilgili görüşünün alınmadığını belirten Türkmen, Stadyum Metro Durağı adının yıllardır kullanıldığını ve toplumsal hafızada yer ettiğini söyledi.

Türkmen, “Bu metro durağı günde yüzlerce insanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne ulaşım sağladığı önemli bir nokta. Vatandaşlar burayı tarif ederken ‘Stadyum’ olarak biliyor ve kullanıyor. Yıllardır süregelen, oturmuş bir ismin değiştirilmesini ve bu yönde bir imza kampanyası başlatılmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.