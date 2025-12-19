Son Mühür/ Seçil Ünlü - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda her yaştan vatandaşa yönelik çok yönlü sağlık hizmetleri sundu. Son bir yıllık süreçte Evde Sağlık Destek Merkezi, eğitim programları, hasta nakil desteği ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı 10 bine yaklaştı.

Evde sağlık ve koruyucu hizmetler öne çıktı

Ücretsiz hizmetler kapsamında Evde Sağlık Destek Merkezi aracılığıyla talepte bulunan vatandaşlara ev ortamında sağlık danışmanlığı ve hasta bakım eğitimleri verildi. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ise 6-13 yaş arası çocuklara yönelik koruyucu hekimlik ve eğitim çalışmaları yürütüldü. Merkez bünyesinde görev yapan diş hekimleri, belediyeye bağlı kreş ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirdi.

Her alanda erişilebilir sağlık desteği

Randevulu sistemle hizmet veren hasta nakil ambulansı ile ev-hastane arası ulaşım ihtiyacı bulunan vatandaşlara destek sağlandı. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyan bireylere psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu. Sertifikalı temel ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimleri ile hastalıklardan korunma ve başa çıkma yöntemlerine ilişkin seminerler düzenlendi.

İnsan odaklı belediyecilik vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediyecilik anlayışlarının yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Ünsal, insan sağlığına dokunan her çalışmanın kentin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, Karşıyaka’da daha sağlıklı ve güçlü bir toplum hedefi doğrultusunda eşit, erişilebilir ve koruyucu hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.