Beşiktaş Kulübü, altyapı yapılanmasını güçlendirmek amacıyla İzmir’de önemli temaslarda bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İzmir’e gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nin (EBİAD) ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl balosunda siyah-beyazlı camiayla bir araya geldi.

Beşiktaş camiası İzmir’de buluştu

EBİAD tarafından organize edilen gecede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yanı sıra Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı. İzmir’de Beşiktaşlı iş insanlarını bir araya getiren gece, kulübün bölgedeki yapılanmasına dair önemli mesajlara sahne oldu.

“İzmir, Beşiktaş altyapısının merkezlerinden biri olacak”

Baloda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir’in Beşiktaş için giderek daha stratejik bir konuma geldiğini vurguladı. Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan protokolün klasik bir spor okulu anlaşması olmadığının altını çizen Adalı, bu iş birliğiyle İzmir’in Beşiktaş altyapısının önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

“Genç yetenekler Beşiktaş disipliniyle yetişecek”

Ege Bölgesi’nin genç ve yetenekli sporcular açısından büyük bir potansiyel barındırdığını dile getiren Adalı, bu potansiyelin Beşiktaş’ın altyapı anlayışı, disiplini ve spor ahlakıyla buluşturulacağını ifade etti. İzmir’in dinamizminin kulübün geleceğine doğrudan katkı sunacağını belirten Adalı, bu sürecin uzun vadeli ve planlı bir vizyonun parçası olduğunu kaydetti.

EBİAD’a teşekkür: “Bu destek çok kıymetli”

Konuşmasında Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nin rolüne de özel bir parantez açan Adalı, EBİAD’ın altyapı sürecine verdiği desteğin son derece değerli olduğunu söyledi. İzmirli Beşiktaşlı iş insanlarına katkıları ve sahiplenmeleri nedeniyle teşekkür eden Adalı, kulüp-iş dünyası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

EBİAD Başkanı Kaplan: “İzmir için bir dönüm noktası”

Gecede söz alan EBİAD Başkanı Mahir Kaplan ise derneğin yaklaşık 40 yıldır İzmir’de Beşiktaş örgütlülüğünün önemli bir parçası olduğunu hatırlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin yalnızca Beşiktaş için değil, İzmir için de önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaplan, EBİAD olarak bu sürecin arkasında kararlılıkla duracaklarını söyledi.

Eğitim ve sosyal sorumluluk vurgusu

EBİAD’ın yalnızca spor değil, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında da aktif çalışmalar yürüttüğünü belirten Kaplan, bugüne kadar hayata geçirilen kütüphane, etüt merkezi ve çevre projeleriyle yüzlerce gence ulaşıldığını aktardı. Kaplan, Beşiktaş’ın altyapı vizyonunun bu anlayışla örtüştüğünü dile getirdi.

Gece renkli görüntülerle sona erdi

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen çekiliş ve etkinliklerle balo renkli görüntülere sahne oldu. Beşiktaş camiasını İzmir’de buluşturan gece, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.