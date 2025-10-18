Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, melodili yol projesinin yeni durağının Trabzon olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Maçka Devlet Yolu’nun 29-31. kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücülerin, sabit hızla ilerlediklerinde “Ceddin Deden” melodisini duyacaklarını belirtti.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen melodili yol uygulamasıyla sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını söyledi. “Türkiye’nin üçüncü melodili yolunu Trabzon’da hayata geçirdik. Daha önce Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde ve Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışında benzer uygulamaları yapmıştık. İlk iki yolda Mozart’ın ‘Türk Marşı’ melodisi çalıyordu.” ifadelerini kullandı.

"Titreşim ve ses, melodiye dönüşüyor"

Melodili yol sisteminin belirli teknik koşullar altında çalıştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, lastiklerin yol yüzeyinde oluşturduğu titreşim ve ses bir melodiye dönüşüyor. Bu uygulama en iyi sonucu, düzgün zeminli ve pürüzsüz kaplamaya sahip yollarda veriyor.” dedi.

Uraloğlu, melodinin uzun ömürlü olması için uygulamanın düşük trafik hacmine sahip, özellikle ağır taşıt geçişinin az olduğu yollarda yapılmasının önemine dikkat çekti. “Bu şekilde hem yolun dayanıklılığı korunuyor hem de melodinin net duyulması sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.