Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında “Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü Yerel Yönetimler İçin Sürdürülebilirlik Konseyi (ICLEI) Döngüsel Kalkınma Başkanı Magash Naidoo yaptı. Katılımcılar arasında Arjantin’in Vicente Lopez Belediyesi Çevre Direktörü Gabriel Vannelli ve UN-Habitat Yürütücü Direktör Ofisi New York İrtibat Ofisi Yardımcı Direktörü Andre Dzikus yer aldı.

Gabriel Vannelli konuşmasında, atık yönetiminde başarının yalnızca teknoloji veya finansal yatırımlarla değil, vatandaşların sürece katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Buenos Aires yakınlarında yürüttükleri proje kapsamında şehirde 100 bin tondan fazla organik atığın dönüştürüldüğünü belirtti.

Yerel topluluklarda çevre bilincini artırmak için evlerde, mahallelerde ve meydanlarda kompost eğitimi ve ekipman desteği sağladıklarını anlatan Vannelli, “Artık çöplüklerimizde 100 bin ton daha az atık var.” dedi. Kompost sürecinin aynı zamanda metan salımını önlediğine dikkat çekerek, “On yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktadayız. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

UN-Habitat yetkilisi Andre Dzikus ise konuşmasında şehirleşme hızının küresel ölçekte arttığını belirterek, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağını, bunun da 2,5 milyar insanın kırsaldan kentlere göçü anlamına geldiğini söyledi.

“Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak, şehirleri merkeze alan politikalar geliştirmeliyiz.” diyen Dzikus, her yıl 2,2 milyar ton kentsel atık üretildiğini ve bunun yaklaşık yüzde 70’inin uygunsuz biçimde bertaraf edildiğini aktardı.

Dzikus, kontrolsüz atıkların çevreye karışmasının karbon emisyonlarını artırdığını belirterek, sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetiminde sistematik ve bütüncül çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.