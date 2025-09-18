Aydın’ın Kuşadası ilçesinde trafik ışıklarında duran otomobil, yeniden çalıştırılmak istendiği anda alev aldı. Araçtan dışarı atlayan sürücü yaralanmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Motor bölümünden yükselen alevler paniğe neden oldu

Olay, saat 23.00 sıralarında Soğucak Mahallesi kavşağında yaşandı. Mehmet Ç.’nin idaresindeki 06 DS 8496 plakalı otomobil, kavşakta durduktan sonra çalıştırılmak istendi. Bu sırada aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Sürücü kendini son anda dışarı atarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Söndürme sırasında patlama meydana geldi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında otomobilden patlama sesleri duyuldu. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler tamamen söndürüldü.

Yaralanan olmadı, inceleme sürüyor

Yangında yaralanan olmadı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.