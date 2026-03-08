Aydın’da Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen 'İyilik Sofrası' programında protokol üyeleri, hayırseverler ve hafızlık öğrencileri aynı sofrada buluştu. Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen programa Diyanet Akademisi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü, İl Müftüsü Hasan Güneş, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, iş insanları, Kur’an kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

"Bu hizmetler siz hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor"

Programda konuşan Diyanet Akademisi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü ise Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü hizmetlere değinerek, vakıf aracılığıyla on binlerce öğrenciye burs verildiğini ve milyonlarca insana iftar desteği ulaştırıldığını ifade etti. Ünlü, "Bu hizmetler siz hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor.

Ülkemizin her köşesinde Kur’an kurslarımızda yaklaşık yüz bin hafızlık öğrencimiz eğitim alıyor. Ayrıca 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda yüz binlerce yavrumuza vatan, millet ve Peygamber sevgisini aşılamaya gayret ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır." ifadelerini kullandı. 'İyilik Sofrası' programı, Enderun usulü kılınan teravih namazının ardından Dr. Kerim Şükrü Ünlü’nün öğrencilere yaptığı nasihatler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.