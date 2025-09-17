Aydın Büyükşehir Belediye (BŞB) Meclisi’nde yaşanan gerginlik sonrası toplantının ikinci kez ertelenmesi, kentte siyasi tartışmaları alevlendirdi. AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, belediye başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında CHP grubunu hedef aldı.

“Meclis hizmet platformudur, eylem alanı değil”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, 12 Eylül 2025’teki meclis oturumunda yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Erdem, “CHP grubu meclisi provoke ederek eylem ve gösteri yaptı. Aydın BŞB meclis toplantısı bir hizmet ve kalkınma platformudur, protesto alanı değildir” dedi.

“Kalem ve su şişesi fırlatılması demokrasiye gölge düşürdü”

Meclis Başkanlık Divanı’na kalem ve su şişesi atıldığını vurgulayan Erdem, bunun karar alma süreçlerini tıkamak için bilinçli bir girişim olduğunu söyledi. “Demokratik teamüller ve siyasetin saygınlığı zedelenmiştir. Aydın halkının beklediği hizmetlerin önü kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP grubu 2 milyar liralık yatırım paketine ret oyu verdi

Erdem, Cuma günü gerçekleştirilen meclis toplantısında CHP grubunun kritik yatırımlara karşı oy kullandığını belirtti. Ret verilen projeler arasında:

Şehir Hastanesi bağlantı yolları,

Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı,

17 ilçede sıcak asfalt çalışmaları,

Köy yolları asfalt kaplama projeleri,

Yeni evsel atık depolama ve bertaraf tesisleri,

Efeler kuzey çevre yolu kamulaştırması,

Didim’e şehirlerarası yeni otogar,

Tralles Antik Kenti kazı çalışmalarına destek

bulunduğunu açıkladı.

“Aydın’ın geleceğini engelleyen sorumsuz mjhalefet”

Yaklaşık 2 milyar liralık yatırım paketinin reddedilmesini eleştiren Erdem, “Bu projeler ulaşım, çevre sağlığı, turizm ve şehircilik açısından Aydın’a büyük katkılar sağlayacaktı. Ancak CHP’nin sorumsuz muhalefeti, kentin geleceğini ipotek altına aldı” dedi.

“Kısır çekişmelere tahammülümüz yok”

Aydın’ın artık siyasi çekişmelerle vakit kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Erdem, “Şehrimizin hak ettiği yatırımlara kavuşması ve vatandaşlarımızın kaliteli hizmetlere erişebilmesi için sağduyulu davranılması gerekiyor. Engellemeleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.