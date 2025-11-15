Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi
Olay, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e ilerleyen Seçkin K. (50) yönetimindeki 16 ATE 843 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 11 ACH 383 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR’ın dorsesinin altına girdi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.