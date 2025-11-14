Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinin konusunu “Vatan ve millet ruhumuz” olarak açıkladı. Hutbede vatanın yalnızca bir toprak parçası olmadığı; bağımsızlığın sembolü, şehitlerin mirası ve milletin omuzlarında yükselen mukaddes bir emanet olduğu hatırlatacakı. Vatanın; uğruna can verilen, ulvi değerlerin yaşatıldığı, huzur, güven ve özgürlüğün teminatı olan bir yurt olduğu vurgulanıyor.

Mehmetçik ve Türk ordusuna özel bölüm

Hutbede, “Vatan” denildiğinde akla gelen ilk değerlerden birinin kahraman Türk ordusu ve Mehmetçik olduğu ifade edildi.

Mehmetçiğin “Peygamber Ocağı”nın bir parçası olduğu, cesareti, fedakârlığı ve kararlılığıyla her türlü zorluğu göğüslediği belirtilerek şu değerlere yer verildi: “Daima en önde olur; durmak nedir bilmez; vatan sağ olsun der, yeter ki vatan sağ olsun.”

Hutbede şairlerin dizeleriyle şehitlik makamının yüceliği de anıldı: “Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor…”

Şehitlik ayeti hatırlatıldı

Kur’an-ı Kerim’de şehitler için verilen müjdeye de yer verildi. “Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin; bilakis onlar diridirler, Rablerinin katında rızıklara mazhar olurlar” ayeti hatırlatılarak şehitlik makamının manevi değeri vurgulandı.

Birlik, kardeşlik ve milli değerlerin korunması çağrısı

Hutbenin devamında milletin selameti, devletin bekası ve toplumsal huzur için milli-manevi değerlere sahip çıkmanın önemi anlatıldı. Birlik ve beraberliği zedelemek isteyen fitne ve ayrıştırıcı unsurlara karşı uyanık olunması gerektiği kaydedildi. Toplumu bir arada tutan milli ruhun gelecek nesillere aktarılmasının bir vazife olduğu ifade edildi.

Tarihten bugüne tüm şehitlere rahmet

Hutbenin sonunda Bedir’den Malazgirt’e, İstanbul’un fethinden Çanakkale’ye, İstiklâl Harbi’nden 15 Temmuz’a kadar vatan için can veren tüm şehitler rahmetle anıldı. Geçtiğimiz salı günü yaşanan uçak kazasında şehit olan askerler için de dua edildi.

Hutbenin sonu Efendimizin hadisiyle tamamlandı

Hutbe, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle son buldu: “İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: Biri Allah korkusundan ağlayan göz; diğeri ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.”