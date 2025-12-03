İzmir’in Bayraklı ilçesinde 10 Nisan 2024’te, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan 49 yaşındaki Mehmet Akgül’ün kamyonetinde başından vurulmuş halde bulunmasıyla başlayan cinayet soruşturması, ağır ceza mahkemesinde devam etti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü direksiyon başında hareketsiz bulunan Akgül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Akgül’ün kardeşlerinin 33 yıldır İngiltere’de çalıştığı, birikimlerini Türkiye’deki işlerini yürütmesi için kendisine gönderdiği; Akgül’ün ise iddiaya göre olaydan yaklaşık 20 gün önce aldatıldığını öğrenip boşanma kararı aldığı belirtilmişti.

Görüntüler çözüm oldu: Şüpheliler kameralardan tespit edildi

Cinayet sonrası polis ekipleri Akgül’ün öldürüldüğü sokaktaki 30’dan fazla güvenlik kamerasını inceledi. Akgül’ün saat 05.00 sıralarında kamyonetiyle mahalleye girdiği, kısa süre sonra ise aynı sokakta bir otomobilin belirdiği tespit edildi. Araçta bulunan kişilerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Rojhat Kızılban ile tetikçi olduğu iddia edilen Gültekin Uslu olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında eş Anıl Akgül de gözaltına alındı. Kızılban ve Uslu suçlamaları reddederken, Anıl Akgül poliste cinayeti organize ettiğini itiraf etti. Akgül, eşi tarafından ihmal edildiğini, bu dönemde Kızılban ile ilişki yaşadığını, cinayeti ise Kızılban’ın tuttuğu Uslu'nun 500 bin TL karşılığında işlediğini öne sürdü. Ancak tetikçiye söz verilen paranın ödenmediği anlaşıldı.

Savcılık değerlendirmesinin ardından Anıl Akgül de yeniden tutuklandı.

Ağır suçlamalar ve istenen cezalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede:

Anıl Akgül için eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet,

Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu için kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet,

Üç sanık için de ruhsatsız silah bulundurma suçundan 3’er yıla kadar hapis

cezası talep etti.

“10 milyon lira teklif ettiler” iddiası

İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gültekin Uslu, cezaevindeyken kendisine para teklif edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Mak­tulün abisi, O.A. üzerinden cezaevinde bana ulaştılar. ‘Cinayeti kabul et, olayı diğer sanıkların üzerine at; sana 10 milyon lira verelim, içeride bakarız’ dediler. Olay yerinde maktulle tesadüfen karşılaştım. Hâlâ vurup vurmadığımı hatırlamıyorum.”

Uslu’nun bu ifadesi duruşmada dikkat çekti.

Sanıklar tahliye istedi, mahkeme reddetti

Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların tutukluluk hâlinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Söz verilen tutuklu sanık Rojhat Kızılban, “Sürekli plan ve programdan bahsediliyor. Böyle bir şey yok” diyerek suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için dosyanın genişletilmesine karar vererek tüm sanıkların tutukluluk hâlinin devamına hükmetti ve duruşmayı 8 Nisan 2026 tarihine erteledi.