Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren 550 bin Suriyeli vatandaşın, gönüllü, güvenli ve düzenli bir şekilde kendi ülkelerine dönüş gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında süreci şu ifadelerle özetledi:

"8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 550 bin Suriyeli kardeşimiz, gönüllü ve güvenli koşullarda ülkelerine döndü. Zulmün, açlığın ve savaşın eşiğinde yaşayanlara asla kayıtsız kalmadık. Mazlumun ve hakkın yanında durmayı sürdürdük."

Geri dönüşler hız kazandı

Yerlikaya, 8 Aralık itibarıyla Suriye’de yaşanan olumlu gelişmelerin ardından gönüllü dönüşlerin önemli ölçüde arttığını belirtti. Bakan, geri dönüşlerin hem sevinç hem de hüzün duygularını bir arada barındırdığını vurguladı.

Toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı

Bakanlık verilerine göre, 2016’dan bu yana vatanlarına gönüllü olarak dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı. Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geliştirdiği modelin uluslararası alanda örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Süreç titizlikle yönetiliyor

Gönüllü geri dönüşler, tüm illerde Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda hassasiyetle yürütülüyor. Yerlikaya, Türkiye’nin hem tarihsel tecrübesi hem insani yaklaşımıyla hem göçmenlerin güvenliğini hem de sürecin düzenini sağladığını belirtti.