Son Mühür/Merve Turan- Gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandığı gün yaşadıklarını sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde paylaştı. Yanardağ, adliyeye eskortlar eşliğinde getirildiklerini, uzun süre nezarette bekletildiklerini ve savcılık ile mahkeme sorgularında tüm suçlamaları reddettiklerini belirtti.

Adliyeye getirilme ve güvenlik önlemleri

Yanardağ paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın da aynı gün adliyeye getirildiğini ifade etti. Yanardağ, Çağlayan Adliyesi’nin çevresinin yoğun polis önlemleriyle kuşatıldığını ve benzer güvenlik önlemlerinin adliye iç koridorlarında da uygulandığını aktardı.

Sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildiklerini, ardından eskort eşliğinde konvoy halinde adliyeye getirildiklerini aktaran Yanardağ, “Çağlayan Meydanı’na geldiğimizde adliye adeta binlerce polis tarafından çevrilmişti. İçeride de aynı yoğun güvenlik vardı” ifadelerini kullandı.

Savcılık ve mahkeme süreci

Yanardağ, yaklaşık 5 saat nezarette kaldıktan sonra savcılık sorgusuna çıkarıldığını ve burada suçlamaları reddettiğini belirtti. Aynı sürecin mahkemede de tekrarlandığını kaydeden Yanardağ, “Mahkemede de ifade ettiklerimi tekrar ettim. Sonrasında yeniden nezarete geri götürüldük” dedi.

Gece yarısına doğru 12. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldıklarını aktaran Yanardağ, burada İmamoğlu ve Özkan ile kısa bir koridor sohbeti yaşadığını söyledi. Duruşma salonunda, hakimin yüzlerine bakmadan ve hızlı bir şekilde tutuklama kararını açıkladığını ifade etti. Yanardağ, İmamoğlu’nun karara tepki gösterdiğini ve hakime seslendiğini belirtti.

Silivri’ye sevk ve gece boyunca süren bekleyiş

Yanardağ, kararın ardından Silivri’ye götürüldüklerini ve sabah saat 06:00’ya kadar süren bir yolculuk ve bekleyiş yaşadıklarını aktardı. Yanardağ, paylaşımında sürecin haber değeri taşıdığını vurgulayarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.