Son Mühür- Esad rejimi sonrası Suriye'nin yönetiminde en güçlü siyasi figür haline gelen Cumhurbaşkanı Ahmet Şara sürpriz bir kararla geçmiş Suriye rejimi sırasında kutlanan iki anmayı resmi törenlerin dışına çıkardı.



İsrail'e karşı kazanılan 1973 zaferi...



Mısır ve Suriye'nin İsrail'e karşı başlattığı, Arap ordularının Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'nde toprak kazandığı 6 Ekim 1973 savaşı, o tarihten bu yana törenlerle kutlanıyordu.

Suriye'de Baas rejimi altında Pan-Arap milliyetçiliğin simgesi olarak görülen törenler Arap dünyasında "Zafer Günü" olarak isimlendiriliyordu.



Osmanlı dönemindeki idamlar...



Şara'nın iptal ettiği ikinci anma töreni ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 6 Mayıs 1916'da Cemal Paşa'nın Şam ve Beyrut'ta idam ettirdiği 21 Lübnanlı ve Suriyeli Arap milliyetçisini anma için düzenlenen tören oldu.

Osmanlı'ya karşı Arap isyanının başlangısı olarak kabul edilen olay Suriye ve Lübnan'da uzun yıllarıdır kutlanıyordu.



Sosyal medyada tepki var...



Gazeteci Marwa Osman, ''Ebu Muhammed el-Culani, 6 Ekim 1973 Savaşı'nın anma törenini iptal etti, hani şu Arapların İsrail'den toprak geri aldığı savaş, ve 6 Mayıs 1916 Şehitler Günü'nü, yani Osmanlılar tarafından idam edilen Lübnanlı ve Suriyeli aydınları onurlandıran günü.

Görünüşe göre İsrail ve Türkiye'yi memnun etmek, tarih... ya da onurdan daha öncelikli.'' sözleriyle karara tepki gösterdi.

