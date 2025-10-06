Son Mühür - Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamaması üzerine 9 Eylül’de başbakanlık görevine getirilen Sebastien Lecornu, dün akşam yeni kabineyi oluşturdu. Ancak Lecornu, bu sabah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu.
Yeni görev dağılımı belli oldu
- Eric Woerth: Konut Bakanı
- Naima Moutchou: Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı
- Marina Ferrari: Spor ve Gençlik Bakanı
Hangi bakanlar göreve devam ediyor?
- Bruno Retailleau: İçişleri Bakanı
- Gerald Darmanin: Adalet Bakanı
- Elisabeth Borne: Eğitim Bakanı
- Jean- Noel Barrot: Dışişleri Bakanı
- Rachida Dati: Kültür Bakanı
- Catherine Vautrin: Sağlık Bakanı
- Annie Genevard: Tarım Bakanı
- Manuel Valls: Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı
- Agnes Pannier-Runacher: Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı
- Philippe Tabarot: Ulaştırma Bakanı
- Amelie de Montchalin: Kamu Maliyesi Bakanı
Bruno Le Maire, daha önce Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu, ancak yeni kabinede Savunma Bakanlığı görevine getirildi.
Macron'a istifasını sundu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yerel saatle 16.00’da Elysee Sarayı’nda yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Sebastien Lecornu’nun, toplantı öncesinde Macron’a istifasını sunduğu bildirildi.
Piyasalar dalgalandı
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın isimlerinden Roland Lescure’nin yeni Maliye Bakanı olarak atanması, piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Başbakan Lecornu’nun dün gerçekleştirdiği bu atamanın ardından Fransız borsasında hisseler yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Euro Bölgesi bankacılık endeksi ise yüzde 0,6 geriledi. Özellikle Societe Generale, Credit Agricole ve BNP Paribas hisselerinde yaşanan düşüşler, endeksteki kaybı daha da belirgin hale getirdi.