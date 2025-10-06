Son Mühür - Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamaması üzerine 9 Eylül’de başbakanlık görevine getirilen Sebastien Lecornu, dün akşam yeni kabineyi oluşturdu. Ancak Lecornu, bu sabah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu.

Yeni görev dağılımı belli oldu

Eric Woerth: Konut Bakanı

Naima Moutchou: Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı

Marina Ferrari: Spor ve Gençlik Bakanı

Hangi bakanlar göreve devam ediyor?

Bruno Retailleau: İçişleri Bakanı

Gerald Darmanin: Adalet Bakanı

Elisabeth Borne: Eğitim Bakanı

Jean- Noel Barrot: Dışişleri Bakanı

Rachida Dati: Kültür Bakanı

Catherine Vautrin: Sağlık Bakanı

Annie Genevard: Tarım Bakanı

Manuel Valls: Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı

Agnes Pannier-Runacher: Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı

Philippe Tabarot: Ulaştırma Bakanı

Amelie de Montchalin: Kamu Maliyesi Bakanı

Bruno Le Maire, daha önce Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu, ancak yeni kabinede Savunma Bakanlığı görevine getirildi.

Macron'a istifasını sundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yerel saatle 16.00’da Elysee Sarayı’nda yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Sebastien Lecornu’nun, toplantı öncesinde Macron’a istifasını sunduğu bildirildi.

Piyasalar dalgalandı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın isimlerinden Roland Lescure’nin yeni Maliye Bakanı olarak atanması, piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Başbakan Lecornu’nun dün gerçekleştirdiği bu atamanın ardından Fransız borsasında hisseler yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Euro Bölgesi bankacılık endeksi ise yüzde 0,6 geriledi. Özellikle Societe Generale, Credit Agricole ve BNP Paribas hisselerinde yaşanan düşüşler, endeksteki kaybı daha da belirgin hale getirdi.