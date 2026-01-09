Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’de yaşanan gelişmeleri milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda yakından izlediğini bildirdi. Değerlendirmelerde, Türkiye’nin temel yaklaşımının Suriye’nin siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün ve merkezi devlet yapısının korunması olduğu vurgulandı.

Sınır hattındaki olası etkiler izleniyor

Açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, sınır hattına yakın bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye’ye olası yansımalarını en aza indirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Suriye içinden sınıra yakın bölgelere yönelmesi muhtemel göç hareketleri takip edilirken, sivil halkın güvenliğinin sağlanması da öncelikler arasında yer alıyor.

Halep’teki çatışmalar gündemde

Halep’te, Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların, bölgedeki güvenlik risklerini artırdığı değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, SDG’nin Suriye hükümetiyle 10 Mart’ta imzalanan mutabakata uymayan tutumunun, çatışmaların tırmanmasında etkili olduğunu belirtti. Yaşanan olaylar nedeniyle sivil kayıpların meydana geldiği ve on binlerce kişinin yerinden edildiği ifade edildi.

Merkezi yönetimin kontrol alanı genişliyor

Çatışmaların ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği, Şeyh Maksud Mahallesi’nde ise sürecin devam ettiği aktarıldı. Suriye hükümetinin, SDG unsurlarının bölgeden çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Güvenli koridor ve ateşkes adımı

Bu süreçte, SDG üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi amacıyla güvenli koridor oluşturulduğu belirtildi. Yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçilmesi amacıyla saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan edildiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik kaynakları, bu adımların Suriye’de merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Diplomatik ve güvenlik temasları sürüyor

Türkiye’nin, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde gerilimlerin barışçıl yollarla çözülmesini esas aldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Suriye hükümeti ve ABD ile temaslarını sürdürdüğü, uygun kanallar üzerinden SDG’ye de mesajların iletildiği bildirildi. Sürecin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde çok boyutlu şekilde takip edildiği aktarıldı.

Kalıcı barış ve istikrar vurgusu

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Suriye’de istikrar ve güvenliği kendi güvenliğiyle doğrudan bağlantılı gördüğünü belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulunulduğunu kaydetti. Açıklamada, Suriye’de yaşayan Kürtlerin Suriye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olduğu ve haklarının korunmasının da Türkiye’nin öncelikleri arasında yer aldığı ifade edildi. Türkiye’nin temel hedefinin, Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunması olduğu vurgul