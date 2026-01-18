Geçtiğimiz saatlerde Suriye ordusunu bayraklarla coşkuyla karşılayan bölge halkı, kentin terör örgütlerinin işgalinden kurtarılmasını kutlarken, terör unsurlarına ait propaganda afişlerini de sökerek parçaladı.

Tabka’da halk, teröristlere ait heykel ve benzeri sembolleri kaldırarak örgüt paçavralarını ayaklar altına alırken, SDG’nin Suriye ordusu ve bölge sakinlerine yönelik saldırıları devam etti. Terör unsurları, Fırat Nehri’nin doğusundan güvenlik güçlerinin bugün kontrol altına aldığı Tabka ve Rakka kırsalına çok namlulu roketatarlarla saldırı düzenledi. Suriye basınında yer alan haberlere göre, Tabka’daki Seyf el-Davla Mahallesi’ni hedef alan saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı.