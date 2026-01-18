Son Mühür - Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren gelişme Ankara kulislerinden yansıdı. B sınıfı ehliyetle 125 cc motosiklet kullanımına izin veren düzenlemenin ardından, bu sınırın 250 cc’ye yükseltilmesi için çalışma yapıldığı öne sürüldü. Şubat ayında gündeme gelmesi beklenen Yargı Paketi merakla bekleniyor.

Türkiye’de yükselen araç fiyatları ve artan trafik yoğunluğu, birçok vatandaşın motosiklete yönelmesine yol açtı. Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle B sınıfı ehliyet sahiplerine, belirli koşullar altında 125 cc’ye kadar motosiklet kullanma hakkı tanınmıştı. Şimdi ise bu limitin artırılması konuşuluyor.

İddialara göre, Şubat ayında TBMM’ye sunulması planlanan 12. Yargı Paketi’nde, sürücüleri memnun edecek yeni bir düzenleme yer alabilir.

250 cc silindir hacmine kadar olan motosikletler...

Motosiklet sürücü dernekleri ile sektör temsilcileri, 125 cc sınırının özellikle çevre yolları ve şehirlerarası güzergâhlarda güvenlik açısından yetersiz olduğunu dile getirerek İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyor. Bu kapsamda, B sınıfı ehliyetin geçerli olduğu motor hacminin 250 cc’ye kadar genişletilmesi talep ediliyor. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, vatandaşlar A2 ehliyet almak için kurs ücretleri ödemek zorunda kalmadan, yalnızca ek bir eğitim alarak daha yüksek hacimli motosikletleri kullanabilecek.

Detaylar belli oldu

Mevcut Durum: B ehliyet + Eğitim = Maksimum 125 cc.

Beklenen Durum: B ehliyet + Eğitim = Maksimum 250 cc.

Tarih: Şubat ayında Meclis'e sunulması beklenen paket.

Amaç: Ulaşım maliyetini düşürmek ve trafiği rahatlatmak.

Motosiklet piyasasında son durum

Türkiye genelinde sokaklarda gözle görülür şekilde artan motosiklet sayısının arkasında ekonomik nedenler bulunuyor. Yükselen sıfır otomobil fiyatları ve artan bakım giderleri, vatandaşları daha uygun maliyetli bir alternatif olan motosiklete yöneltiyor. 250 cc sınıfı ise hem şehir içindeki kullanım kolaylığı hem de kısa mesafeli şehirlerarası yolculuklara elverişli olması nedeniyle en çok tercih edilen segment olarak dikkat çekiyor. Gözler Şubat ayında Sürücüler, Şubat ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyi yakından takip ediyor. Uzmanlar ise motosiklet kullanımındaki artışla birlikte trafik bilincinin yükseltilmesi, kask ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımının daha fazla teşvik edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.