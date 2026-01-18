Son Mühür- Suriye'de Halep'te direnemeyerek geri çekilen SGD güçleri Fırat'ın batısındaki stratejik enerji ve su kaynaklarını terk etmek zorunda kaldı. Gazeteci Amberin Zaman ise ''Şam’ın SDG’ye yeni bir belge sunduğu, bu çerçevede Mazlum Abdi'ye Haseke valiliği teklif edildiği iddiasını teyit ettim.'' açıklamasında bulundu.

Gazeteci Burak Uzun, ''Arap Aşiretleri SDG'yi resmen bir gecede sahadan silip yıllardır SDG kontrolündeki bölgelerde dengeyi bozdu'' hatırlatmasında bulundu.



Enerji ve su kaynakları Şam'ın eline geçti...



''Şam yönetiminden üst düzey yetkililer, Suriye Arap Ordusu’nun Fırat’ın batısındaki ilerleyişiyle birlikte bölgedeki stratejik enerji ve su tesislerinin devralındığını duyurdu.''' diyen gazeteci Nevzat Çiçek,

''SANA’nın haberine göre, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep’in doğusunda yer alan Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde kontrolü sağlamasının ardından, hayati tesislerin devralındığını açıkladı.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Halep Su Kaynakları Müdürlüğü’nün başta Babiri İstasyonu olmak üzere ana su pompalama tesislerini yeniden faaliyete geçirdiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak Suriye Petrol Şirketi (SPC), ordunun kontrolü sağlamasıyla birlikte Safyan, Resafa ve Tebka yakınlarındaki El-Sevra petrol sahalarını teslim aldığını, bu tesislerin kısa sürede hizmete sokulacağını bildirdi.'' ifadelerine yer verdi.

SANA'nın açıklamasına göre SDG’den alınan sahalar:

— El-Ömer sahası

— Tanak

— Koniko

— El-Cafra

— El-Azba

— Tayyane–Cido–Melih–Ezrak sahaları.



Mazlum Abdi'ye Şara'dan teklif...



Gazeteci Amberin Zaman ise ilginç bir iddiayı gündeme getirerek

''Şam’ın SDG’ye yeni bir belge sunduğu, bu çerçevede Mazlum Abdi'ye Haseke valiliği teklif edildiği iddiasını teyit ettim.'' açıklamasında bulundu.

Zaman,

Anlaşılan o ki, niyet Mazlum Abdi'ye Erbil’de Şam’ın son teklifini kabul ettiğini açıklamasını sağlamaktı. Teyit edemedim ama duyumlara göre Kürt nüfusunun yoğun oldu bölgeler mevcut statülerini koruyacak, SDG 'ye bağlı 3 bölük/tümen şeklinde varlığını sürdürecek.

Petrol gelirinden belli pay Kürtlere verilecek. Sınırların kontrolü Şam’a devredilecek. SDG Fırat’ın batısından ve Rakka Deir ez Zordan çekilecek.

Şam tarafından sunulan aşağı yukarı bu. Özerk yönetim teklifi red ettiği anlaşılıyor. Seferberlik ve devrimci halk direnişi ilan etti.'' değerlendirmesinde bulundu.



SDG'nin eli zayıfladı...



Gazeteci Yıldıray Oğur ise Şara ve Mazlum Abdi arasındaki 10 Mart anlaşmasına göndermede bulunarak,

''SDG’nin en güçlü olduğu an 10 Mart 2025’di. Geciktirdikçe elleri zayıfladı, Şam’ın içeride ve dışarıda eli güçlendi. PKK maksimalizmi ve ‘direnişçiliği’, Mazlum Abdi’nin diplomatlığına da alan açmayınca malum sonuç ortaya çıktı'' mesajı verdi.