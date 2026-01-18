Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmişti.

İddiaya göre bir kafeden çıkan iki grup arasında “yan bakma” gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

16 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

Yaşanan arbede sırasında Atlas Çağlayan (16), E.Ç. (15) tarafından “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Aileye tehdit mesajları atıldı

Cinayetin ardından acılı aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği öğrenilmişti. Olayın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da incelemeye alındı.

Provokatif paylaşımlara soruşturma

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet ve tehdit mesajlarına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif içerik paylaştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem başlattı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar kapsamında provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.