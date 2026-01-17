Suriye’de sahadaki dengeleri etkileyen yeni bir gelişme yaşandı. Suriye ordusunun, Halep’in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde tam kontrol sağladığı bildirildi.

Doğu kırsalında askeri hakimiyet

Suriye basınına yansıyan bilgilere göre ordu birlikleri, Halep’in doğusunda bulunan bu iki stratejik noktada askeri varlığını güçlendirerek kontrolü tamamen ele aldı. Bölgedeki ilerleyişin planlı ve kontrollü şekilde sürdüğü aktarıldı.

Mayın temizleme çalışmaları başlatıldı

Kontrolün sağlanmasının ardından ordu ekiplerinin, bölgede güvenliği kalıcı hale getirmek amacıyla mayın ve patlayıcı temizleme faaliyetlerine başladığı belirtildi. Yetkililer, temizlik çalışmaları tamamlanana kadar sivillerin operasyon alanlarına girmemesi yönünde uyarıda bulundu.

34 yerleşim biriminde denetim

Halep’in doğu kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 34 köy ve kasabada denetimin sağlandığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, bölgede istikrarın tesis edilmesi için askeri ve teknik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

YPG/SDG unsurlarının çekilişi

Açıklamalara göre, YPG ve SDG bünyesinde yer alan 200’den fazla unsurun, silahlarıyla birlikte bölgeden çıkışının güvence altına alındığı kaydedildi. Çekilmenin, Fırat Nehri’ın batısından sabah saat 07.00 itibarıyla başladığı aktarıldı.

Çatışmasız ilerleme vurgusu

Ordu birliklerinin, çekilme sürecindeki YPG/SDG unsurlarını ve araçlarını doğrudan hedef almadan ilerlediği, bu yaklaşımın sahada daha kontrollü bir sürecin yürütülmesini amaçladığı ifade edildi.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.