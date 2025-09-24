Son Mühür - Tayvan’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa’nın yol açtığı sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı bireyler olduğu belirlenirken, 30’dan fazla kişi hâlâ kayıp. Fırtınanın yaklaşmakta olduğu Hong Kong ve Guangdong’da alarm seviyesi yükseltilirken, 10 şehirde okullar ve işyerleri geçici olarak kapatıldı.

Ada'nın doğusunda bulunan Matai'an Set Gölü’nün aşırı yağışlar nedeniyle taşması, yerleşim alanlarında sele yol açtı. Yerel afet yetkilileri, selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını ve 30 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Bölgede yaşayan 3 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Seferler durduruldu, okullar tatil edildi

Süper Tayfun Ragasa'nın gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşmasıyla, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en yüksek alarm seviyesi ilan edildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00 ile 09.00 arasında şehir yakınlarından geçmesinin beklendiğini açıklayarak fırtına uyarısını en üst düzey olan seviye 10’a çıkardı. Kentteki tüm anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar bugün ve yarın tatil edildi, yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren hatları durduruldu.

Çin ana karasında bulunan Guangdong eyaleti de 4 aşamalı tayfun uyarı sisteminde en yüksek seviye olan 1. derece alarmı devreye aldı. Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun öğleden sonra eyalet genelinde etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yoğun yağış ve yüksek dalgaların etkisinin yarın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi. Sel riski taşıyan bölgelerde 371 binden fazla kişi tahliye edilirken, 23 gemi, helikopterler, dronlar ve 38 bin afet müdahale görevlisi hazır bekletiliyor. 10 şehirde okullar, iş yerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemleri geçici olarak kapatıldı. İnternet ve teknoloji şirketlerinin merkezi konumundaki Şıncın’da ise 529 uçak seferi iptal edildi.

Süper Tayfun Ragasa

Pasifik Okyanusu’nda oluşan yılın ilk “süper tayfunu” Ragasa’nın güzergahında bulunan Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı. 16 Eylül’de Batı Pasifik’te tropik fırtına olarak oluşan Ragasa, Filipinler’in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü. Tayfunun saatte 260 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.